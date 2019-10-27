Son Dakika Haberleri: 2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı
Son Dakika Güncel 2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

11 dakika önce

2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladıÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı

ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali, Kordon Boyunda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, dansçılar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Morabbin Parkı'nda sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterilerini halk ilgiyle izledi.

Festival, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kordon Boyu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek gala gecesiyle son bulacak.

2'nci uluslararası troya halk dansları festivali başladı

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:49 Kaynak: DHA
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