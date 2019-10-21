Son Dakika Haberleri: 2'nci Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel 2'nci Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı

2'nci Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin kültür ve sanat hayatının gelişmesi için önemli katkılar vermeye devam ediyor.

2'nci Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri'nin kültür ve sanat hayatının gelişmesi için önemli katkılar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl hikaye yarışmasının üçüncüsü ve şiir yarışmasının ikincisi düzenlendi. Yaman Dede adıyla düzenlenen şiir yarışmasında birinciliği "Varlığın Puslu Aynası" adlı şiiri ile Talat Ülker aldı.


Her yıl Kayseri'nin yetiştirdiği önemli isimlerin adıyla düzenlenen 2'nci Şiir yarışmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve yarışmanın seçici kurulu katıldı. Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Ziya Avşar, Dr. Celal Fedai, Yavuz Bülent Bakiler, Ali Ayçil, Muhsin İlyas Subaşı, Hayati İnanç ve Salih Özgöncü yer aldı. Sonuçların açıklandığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra da kültür ve sanata destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, katkıları için jüride yer alan önemli edebiyatçılara teşekkür etti. Öztürk, bu yıl şiir yarışmasının sözü ve özüyle gönüllere taht kuran Yaman Dede adıyla düzenlendiğini kaydetti. Yarışmaya 2 bin 724 şiirin katıldığını ifade eden Genç, "Katılım sayısının yüksek olmasının yarışmanın Türkiye'ye yayıldığının ve kurumsal hale geldiğinin göstergesidir" dedi. Prof. Dr. Nurullah Genç daha sonra yarışmada dereceye giren şiirleri açıkladı. Yarışmada 'Varlığın Puslu Aynası' adlı şiiri ile Gümüşhane'den Talat Ülker birinci, 'Yadigar' adlı şiiri ile İstanbul'dan İbrahim Yavuz Zarifoğlu ikinci, 'Bülbülün Nidası' adlı şiiri ile Ankara'dan Nuray Alper de üçüncü oldu. Yarışmada, Züleyha Bilgiç, Nevzat Konşer ve Adnan Büyükbaş'ın şiirleri de mansiyon ödülüne layık görüldü.


Yarışmayı değerlendiren Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler, "Bu yarışmayı müstesna bir faaliyet olarak görüyorum. Belediyelerin böyle bir çalışma içinde olması bana göre son derece faydalı bir faaliyet. Belediyeler edebiyatın gelişmesinde de rol oynamalıdır. Çünkü bir milleti meydana getiren unsurları arasında edebiyat çok önemli rol oynuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir kültür faaliyeti içinde olmasını Türkiye açısından çok faydalı görüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yaman Dede, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: İmar Barışı'nda 23,5 milyar lira ödeme alındı
Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti TRT World Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2'nci Yaman Dede Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]