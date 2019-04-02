Son Dakika Haberleri: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

1 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, System.String[]
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Belediye binası önünde düzenlenen otizm etkinliğine Hakkari Vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salih Kaya, Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kurum amirleri, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Vali yardımcıları ve beraberindekiler, ellerinde değişik pankartlar bulunan otizmli çocuklarla birlikte yürüyüşe geçtiler. Belediye binası önünde başlayan yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Gençlik merkezinde otizmli çocuklara yönelik değişik etkinliklerin düzenlenmesinin ardından program sona erdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:43 Kaynak: İHA

AK Parti, Hakkari, Güncel
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