Son Dakika Haberleri: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

39 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, özel gereksinime sahip çocuklar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, özel gereksinime sahip çocuklar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Dernek Başkanı İhtiyaroğlu, Trabzon'daki otistik öğrenciler ve eğitim süreçleri ile ilgili Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi.

Çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ustaoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nün tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak için ilan edilmiş önemli bir gün olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu, otizmi bir engel ya da eksiklik olarak değil farklılık olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bundan dolayı çocuklarımızın eğitimleri, sağlıklı gelişmeleri ve sosyal hayata entegrasyonları adına çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:28:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]