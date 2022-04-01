2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - Son Dakika
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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

01.04.2022 17:08
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Cizre ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cizre ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cizre'de Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli çocuklara yönelik düzenlenen programda, çocukların yüzü boyandı, şarkılar söylendi, çeşitli yarışmalar yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, sadece bir gün değil, her gün farkındalığın olması gerektiğini anlatarak, "Onları sosyal hayata entegre etmek ise hepimizin görevidir. Otizme eksiklik olarak değil farklılık olarak bakmalıyız. Özel çocuklarımızın yanındayız. Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun." dedi.

Etkinliğe, şube müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

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Hisarcık, Cizre, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - Son Dakika


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