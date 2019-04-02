Malatya
'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın
Baruş, eşi Nagihan Baruş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Katılımcılar, otizme dikkat çekmek amacıyla mavi balonları gökyüzüne bıraktı.
Baruş, daha sonra bir alışveriş merkezinde İbni Sina
Özel Eğitim İş Okulu tarafından hazırlanan "Otizmli Kadrajından Fotoğraf ve Farkındalık" sergisinin açılışını yaptı.
Burada konuşan Baruş, "Hayatı hep birlikte paylaşmak için, hayata umutla bakmak için, çocuklarımızın gözlerindeki sevinç pırıltılarını arttırmak için çalışıyoruz. Burada el birliği ile hareket edersek ve toplumun tüm kesimlerinde otizmle karşılaşabileceğimizi unutmazsak bu çocuklarımızın topluca elinden tutabilir, onları güzelce eğitebilir ve onların hayata pozitif bakmalarını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Baruş, daha sonra Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.
Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, matbaa, mobilya ve iç dekorasyon tasarımı alanlarında eğitim verilen atölye ve derslikleri gezen Baruş, öğrencilerle sohbet etti.
Vali Baruş, geleceğin nitelikli elemanlarının yetiştirilmesinde mesleki ve teknik liselerin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okulla ilgili Baruş'a bilgi verdi.