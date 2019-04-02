Son Dakika Haberleri: 2 Nisan Dünya Otizm Günü

2 Nisan Dünya Otizm Günü

53 dakika önce

Bozkır Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ilçede öğretim gören otizmli öğrencileri ziyaret etti.

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Bozkır Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ilçede öğretim gören otizmli öğrencileri ziyaret etti.

2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle Bozkır Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ve beraberinde görev yapan şube müdürleri ilçede öğrenim gören otizmli öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında özel mavi kurdeleleri takan kurum amirleri öğrencilerle boyama etkinliğine katıldı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Koç, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm günü olması dolayısıyla ilçemiz okullarından Serüstad Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında otizmli öğrencilerimizle oyunlar oynayarak bu öğrencilerimizin mutluluğuna eşlik ettik. Unutulmamalıdır ki 1985 yılında bu hastalık ilk olarak tanımlandığında iki beşyüz çocuktan bir tanesinde görülürken, bugün doğan her 59 çocuktan birisinde görülmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:06 Kaynak: AA

Cengiz Koç, Güncel
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