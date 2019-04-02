2 Nisan Otizm Farkındalık Günü

Ünye'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ünye'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Ünye Rehberlik Araştırma Merkezi, Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğiyle 2 Nisan Otizm Günü Farkındalık Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, yaptığı konuşmada, otizmin bir zeka sorunu olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Bu nedenle erken tanı çok önemlidir. Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerekmektedir. Çünkü eğitim otizmli bireylerde her şeyden önce tedavi anlamına gelmektedir. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Toplumda bu bilincin oluşması önem taşımaktadır."



Ünye Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ergin Yiğit ise otizmin doğuştan gelen ve genellikle hayatın ilk 3 yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğu olduğunu kaydetti.



Otizme ilişkin bilgilerin verildiği program, müzik dinletisiyle devam etti.



Programda Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı resim sergisi gezildi.



Protokol üyeleri, veliler, otizmli öğrenciler ve vatandaşlar, yere serilen branda üzerine renkli boyalara daldırdıkları elleriyle iz bıraktı.



Balon uçurma etkinliğiyle sona eren programa, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı

Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi

Caner Erkin, Eşi Şükran Ovalı'nın Doğum Gününü Romantik Mesajla Kutladı

Türkücü Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı!