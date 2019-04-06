2 Nisan Van Gecesi

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı nedeniyle geleneksel '2 Nisan Van Gecesi' düzenlendi.

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı nedeniyle geleneksel '2 Nisan Van Gecesi' düzenlendi.



Bir düğün salonunda bu yıl üçüncüsü yapılan gecenin anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalardan sonra misafirlere yöresel ikramlarda bulunuldu. Sunuculuğunu Hakan Pütün'ün yaptığı; Türk Halk Müziği Sanatçısı Yusuf Sahik, Ercişli Şair Gökmen Sakin ve yerel sanatçı Önder Yalçın'ın sahne aldıkları gecede, 'Van pastası' yarışması da düzenlendi. Jüriliğini Van'ın yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan Mavi Fularlıların yaptığı yarışmada, dereceye girenler ödüllendirildi.



Geceyi düzenleyen Akyol Organizasyon İşletmecisi Necmi Beyde, düzenledikleri gecede amaçlarının Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı nedeniyle toplumun değişik kesimlerinden insanları bir araya getirmek olduğunu belirterek, geceye katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İnşaatın Altıncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi

Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu

Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919