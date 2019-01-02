Son Dakika Haberleri: 2 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

2 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(özel) Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seliBaşakşehir'in tecrübeli futbolcusu İtalyan basınına açıklamalarda bulundu4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi.

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(özel) Gökhan İnler'e Napoli'de sevgi seli

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İtalyan basınına açıklamalarda bulundu

4 yıl forma giydiği ve kupalar kazandığı Napoli'de devre arası tatilini geçiren Gökhan İnler'i görenler büyük ilgi gösterdi. 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Gökhan İnler adeta sevgi seline maruz kaldı. Napoli taraftarları Gökhan İnler'i yeniden görmekten mutluluk duyarken; yolunu çevirenler, sohbet edenler, fotoğraf çektirenler tecrübeli futbolcuya anılarını tazeletti.  İnler, "Leicester'den iyi bir teklif gelince kulüp beni oraya transfer etmeye karar verdi" dedi.   

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile çalışmak isteyip istemeyeceği de sorulan İnler, "Açıkçası, evet. O çok güçlü bir teknik direktör, bir takımın nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor. Bütün oyuncuları ondan memnun. Onun çalıştırdığı bu takımı beğeniyorum" ifadesini kullandı. 

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar Antalya'da kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında start verecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada kapatan Fenerbahçe'de bahar ikinci yarıya kaldı. Sezonun ilk devresinde istediğini elde edemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesi ile umut ışığı doğdu. İkinci yarıya Antalya'da sıkı çalışma ile başlayacak olan Fenerbahçe'de affedilen ve takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular ile güneş tekrar doğacak. 

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların Antalya kampı yarın başlayacak. Takım 14 Ocak tarihinde kampı tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 2'nci yarı hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla başlayacak.  

5 Ocak'a kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan Başakşehir, hazırlıklarını 5-15 Ocak tarihleri arasında da Antalya'da sürdürecek. Turuncu lacivertli takım Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.  

TRABZONSPOR

Ligin ilk yarısını 2'nci sırada tamamlayan Bordo-mavililerde izin bitiyor. Yarın kamp için Antalya'ya gidecek olan takım, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

23: 15 Portimonense - Benfica ( Galatasaray'ın rakibi)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Napoli, Spor
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