2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal - Son Dakika

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal

02.01.2021 19:50
2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal, System.String[]

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 2 Ocak Cumartesi 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 2 Ocak Cumartesi dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 2 Ocak Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

2 OCAK 2021 DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal

2 Ocak Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 83.387.266 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu! Koronavirüs vakal

2 OCAK 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 3 Aralık Perşembe dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

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DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

2 Ocak Cumartesi günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.818.327 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.969'dir.

2 OCAK CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal

Bir önceki güne göre son 24 saatte +332.064yeni vaka tespit edilmiştir.

2 Ocak Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 59.079.485

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 22.489.454

Durumu kritik hasta sayısı : 106.609

2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal

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Son Dakika Güncel 2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!Koronavirüs vakal - Son Dakika


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