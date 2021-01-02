Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 2 Ocak Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
2 Ocak Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 83.387.266 kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu! Koronavirüs vakal
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 3 Aralık Perşembe dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!
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2 Ocak Cumartesi günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.818.327 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.969'dir.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +332.064yeni vaka tespit edilmiştir.
2 Ocak Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!
2 Ocak Cumartesi Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 59.079.485
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 22.489.454
Durumu kritik hasta sayısı : 106.609
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