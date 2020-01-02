2 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

2 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum"Türkiye'nin kültürü, Brezilya kültürüne benziyor""Malatyaspor sürekli bir girişim içerisinde""Erol Bulut da, Sergen Yalçın da çok iyi hocalar""Transfer işlerini menajerime bırakıyorum""Taraftarın bize destek vermesi bize güç...

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Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum

" Türkiye'nin kültürü, Brezilya kültürüne benziyor"

"Malatyaspor sürekli bir girişim içerisinde"

"Erol Bulut da, Sergen Yalçın da çok iyi hocalar"

"Transfer işlerini menajerime bırakıyorum"

"Taraftarın bize destek vermesi bize güç katıyor"

"Hayalim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamak"

Türk yüzmesi, Türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı

Emre Sakçı: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

"Hazırlıklar tam gaz devam ediyor"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi çok güzel"

"Türk yüzmesi, Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladı"

Bahar Oktay: Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak gurur verici

"Havuz problemi İzmir'de klasikleşti"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ülkemiz için de gerekliydi"

"Yabancı, Türk'ün halinden anlamıyor"

Kulüplerin ara dönem transfer çalışmaları devam ediyor.

Takımların devre arası izinleri bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. İkinci yarı hazırlıklarına ilk başlayan takım Denizlispor olacak. Ege temsilcisi bugün itibariyle Antalya kampı için toplanmaya başlayacak

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar 3 Ocak Cuma günü Belek'te kampa girecek

GALATASARAY

Sarı kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Kırmızı beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe Beko


Malatyaspor, Beşiktaş, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
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