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2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor - Son Dakika

2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor

12.09.2021 11:23
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor, System.String[]

IĞDIR'da 2,5 ve 1,5 yaşlarındaki iki oğlunu 2 yıl arayla Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kaybeden Sakine ve Yaşar Koç çifti, 3'üncü çocukları SMA'lı 13 aylık Murat'ta da aynı acıyı yaşamak istemiyor.

IĞDIR'da 2,5 ve 1,5 yaşlarındaki iki oğlunu 2 yıl arayla Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kaybeden Sakine ve Yaşar Koç çifti, 3'üncü çocukları SMA'lı 13 aylık Murat'ta da aynı acıyı yaşamak istemiyor. Murat'ı yaşatmak için 4 ay önce Ankara'ya taşınan aile, yardım kampanyası başlattı. Sakine Koç, oğlunun tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'sinin toplandığını söyleyerek, "Önceden bu hastalığı bilmiyorduk ama şu an tedavisi var. Biz bu maliyetin altından kalkamıyoruz. Gözümü güne açtığımda Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşıyorum" dedi.

Iğdır merkezde yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çifti, 2015'te 2,5 yaşındaki oğulları Muhammet'i, 2017'de ise 1,5 yaşındaki oğulları İbrahim'i SMA hastalığı nedeniyle kaybetti. Ölen 2 çocuklarının acısı daha dinmemişken, çiftin 13 aylık bebekleri Murat'a da bir yıl önce SMA teşhisi konuldu. Aile, Iğdır'da tedavi imkanları olmadığı gerekçesiyle 4 ay önce Ankara'ya taşınıp, Murat'ı yaşatmak için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyadaki kampanyaya birçok ünlü isim destek verirken,100'e yakın kişi de kampanyada çalışmak için gönüllü oldu. Ancak Murat'ın tedavisi için gerekli olan 2 milyon 250 bin doların yüzde 42'si toplanabildi.

'ZAMANLA YARIŞIYORUZ'Sakine Koç, oğlunun tedavisinin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Murat, ölümcül bir hastalık taşıyor. Iğdır'da tedavi imkanları olmadığı için Ankara'ya taşınmak durumunda kaldık. 4 aydır Ankara'dayız. Murat için kampanya başlattık ancak kampanyamız ağır ilerliyor. Kampanyamızın şu an yüzde 42 dilimindeyiz. Murat'ın hastalığı çok hızlı ilerliyor bir an önce bu tedaviye ulaşması gerekiyor. Bunun için de kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Bu tedavinin 2 yaşın altında yapılması gerekiyor. 12 kiloyu aşmaması lazım. Murat 8,5 kiloda ve 13 aylık. Zamanla yarışıyoruz. Aksi takdirde Murat'ın hayatı toprak olacak. Tedavisi varken Murat yaşasın, normal çocuklar gibi o da rahat nefesini alabilsin" dedi.'MURAT'I KAYBETME KORKUSUYLA YAŞIYORUM'Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşadığını belirten Koç, "Büyük oğlum 2,5, küçük oğlum da 1,5 yaşında vefat etti. Önceden bu hastalığı bilmiyorduk. Ama şu an bir tedavisi var. Maliyeti çok yüksek, biz bu maliyetin altından kalkamıyoruz. Türkiye'de olan iğnenin 5'inci dozunu aldık. 6'ncı dozu için başvurduk. Bu ilaç sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor ama hastalık aynı ilerliyor. Murat'ın vücudu gevşemeye başladı. Sırtında kamburlaşma oluştu. Bir an önce bu tedavinin yapılmasını istiyoruz. Gözümü güne açtığımda Murat'ı kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Oğlumun tedavisi var ve bu ilaç da oğlumun hakkı. Biz yüzde 40 dilimine milletimizin sayesinde geldik. Yüzde 100'e de milletimizin sayesinde geleceğiz" diye konuştu.'MURAT'IN KAYBEDECEK ZAMANI YOK'

Kampanyada ilerleme kaydedilemediğini belirten Yaşar Koç ise, "Çocuğum fiziki tedavi alsın diye Ankara'ya taşındık. Oğlumuz için bir kampanya yürütüyoruz. 11 aydır bu sürecin içindeyiz. Kampanyamız diğer bebeklere göre hiç ilerlemedi. Halkımızın sayesinde yüzde 42'ye geldik. Biz istiyoruz ki yüzde 100'e onlar sayesinde olalım. Çünkü Murat'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer biz şu anda 100 bin kişiye ulaşırsak, 100 bin kişi 100 TL bağış yaparsa Murat'ın kampanyası bugün biter, yarın ilacına kavuşur. Benim tek istediğim, herkes kendisini bizim yerimize koysun. Çok zor bizim için. Bizim tek istediğimiz, devletimiz ve milletimiz bize sahip çıksın" dedi.


2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor
2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor

spinal müsküler atrofi, Yaşar Koç, Sakine, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 oğlunu SMA'dan kaybeden çift, 3'üncü kez aynı acıyı yaşamak istemiyor - Son Dakika
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