2 ölü yunus sahile vurdu
1 saat önce
Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.
Zonguldak Alaplı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Edinilen bilgiye göre, Deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vaakalara anlam veremediklerini söyledi. Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı.
(Ertuğrul Yüksel/İHA)
Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!
Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü