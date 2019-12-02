Son Dakika Haberleri: 2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza
Son Dakika Güncel 2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza - Son Dakika

2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza

6 saat önce

BURDUR'da, nisan ayında Mehmet Şahin (72) ve eşi Emine Şahin'in (71) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuksuz yargılanan sürücü Mevlüt Balcı (57), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza, System.String[]

BURDUR'da, nisan ayında Mehmet Şahin (72) ve eşi Emine Şahin'in (71) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili tutuksuz yargılanan sürücü Mevlüt Balcı (57), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Balcı'nın cezası, 18 bin 200 liralık para cezasına çevrildi.

Kaza, 3 Nisan'da, Çeltikçi ilçesi Kuzköy kavşağında meydana geldi. Mevlüt Balcı'nın kullandığı 03 AAH 156 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin yönetimindeki 07 DU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Şahin olay yerinde, eşi Emine Şahin ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili geçen hafta Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Mevlüt Balcı, beraatini talep etti. Kazada ölen Mehmet ve Emine Şahin çiftinin çocukları Hasan Ali, Ahmet ve Ersoy Şahin ise sanığın cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mevlüt Balcı'yı önce 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı 18 bin 200 liralık para cezasına çevirerek, 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.


Mehmet Şahin, Burdur, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 ölümlü kazada sürücüye 18 bin liralık ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]