Son dakika haberleri! 2 ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, 2'NCİ KEZ YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

MERSİN'de, tali yoldan kontrolsüz çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan sürücü Ahmet Hakan Tıraş (20), ikinci kez yapılan itiraz üzerine yakalanıp tutuklandı.

Kaza, 10 Temmuz'da Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Halil Ata (34) yönetimindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada Ata ile arkasında oturan Kemal Yılmaz (30) yaralandı. Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Hakan Tıraş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ailenin avukatı, Tıraş'ın serbest kalmasına itiraz etti. 4 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan Tıraş, yine serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

İkinci kez yapılan itiraz üzerine Tıraş hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Tıraş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.