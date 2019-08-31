Son Dakika Haberleri: 2 operasyonu'nda 2 pkk'lı terörist yakalandı
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2 operasyonu'nda 2 pkk'lı terörist yakalandı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

2 operasyonu'nda 2 pkk'lı terörist yakalandı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği sürdürülen operasyonda Suriye'den eylem amaçlı geldikleri belirlenen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde, Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.


Suriye, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:03 Kaynak: DHA
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