2 operasyonu'nda 2 pkk'lı terörist yakalandı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:03 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Mardin
, Şırnak
ve Batman
kırsalında sürdürülen 'Kıran- 2 Operasyonu'nda, Suriye
'den eylem amaçlı geldikleri tespit edilen 2 PKK
'lı terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı
'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği sürdürülen operasyonda Suriye'den eylem amaçlı geldikleri belirlenen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin'in Nusaybin
ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde, Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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