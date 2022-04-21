2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

21.04.2022 19:35
2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

2 Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J- İHA, J- SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyona dair bilgiyi paylaştı.


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Toros Dağları, Jandarma, Hakkari, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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