2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

2 Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J- İHA, J- SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyona dair bilgiyi paylaştı.