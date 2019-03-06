Son Dakika Haberleri: 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret

2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret

2 saat önce

2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret, System.String[]
2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile belirterek, Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.

Korgeneral Yayla, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Baruş ile bir süre görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Aydın, Malatya Valisi, Ordu, Güncel
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