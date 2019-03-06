2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Yayla'dan Vali Baruş'a Ziyaret
2 saat önce
2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile belirterek, Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.
Korgeneral Yayla, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Baruş ile bir süre görüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:04 Kaynak: AA
Sevilen Fenomen Hazal Pelin Aydın, Dünyaevine Girdi
Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor
Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü