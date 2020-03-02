2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetecek - Son Dakika

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetecek

9 dakika önce

İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yönetecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığını açıkladı. Harekat için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi.

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başladı.

"MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. İdlib'de birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

HAREKAT İÇİN KORGENERAL SİNAN YAYLA GÖREVLENDİRİLDİ

Türkiye'nin Esed rejimi unsurlarına karşı başlattığı harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yönetiyor.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönetecek
Rusya, İdlib, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:43 
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