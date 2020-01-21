2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın anne acısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın anne acısı - Son Dakika

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın anne acısı

6 saat önce

Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın annesi Nazmiye Yayla Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın anne acısı, System.String[]

Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın annesi Nazmiye Yayla Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.


Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyonları yöneten Korgeneral Sinan Yayla, annesini vefat haberi sonrası memleketi Giresun'un Görele ilçesine geldi. Yayla'nın cenaze namazı Merkez Hasan Ağa Caminde İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırıldı. Yayla'nın naaşı Kaba Mahallesindeki aile toprağa verildi.


86 yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Yayla'nın cenazesine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Yayla'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı. - GİRESUN

Giresun, Görele, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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