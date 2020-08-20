2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Soytürk'e veda etti - Son Dakika

22 Ağustos 2019 yılından beri 2 Ordu Komutanlığı görevinde bulunan Korgeneral Sinan Yayla, tayinin Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığına çıkması nedeniyle Vali Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu. Basına kapası gerçekleştirilen veda ziyareti sonrası Korgeneral Sinan Yayla, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret ederek veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:16

Kaynak: İHA

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