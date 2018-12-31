2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'e Yeni Görev
59 dakika önce
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.
2. Ordu
Komutanı İsmail Metin Temel
, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin
Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına; 4. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut
ise 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:20 Kaynak: DHA
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