2. Osb Projelerine 13 Milyonluk Cmdp Desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan iki önemli projeye toplam 13 milyon lira tutarında destek sağlayacak.

2011 yılından bu yana, kamu kurumlarının büyük bütçeli yatırımlarını desteklemek amacıyla uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenecek iki projeyle ilgili sözleşmeler, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında ETSO'da imzalandı.



2. OSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 8 buçuk milyon bedelli 'Tekstilkent Projesi' ile 4 buçuk milyon lira proje bedelli '2. OSB Doğalgaz ve Su Altyapı Projesi' için toplam 13 milyon lira destek sağlanacağını ifade eden KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Demirdöğen, her iki projenin Erzurum'a ve yatırımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.



Prof. Dr. Osman Demirdöğen'le birlikte projeleri imzalayan 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ise, 'Tekstilkent Projesi ile her biri 3 bin metrekare olan 5 adet fabrika binası yaptırılıp yatırımcılara tahsis edileceğini belirterek, söz konusu projenin Erzurum'un üretim ve istihdamına önemli katkılar sağlamasını ümit ettiklerini söyledi. 2. OSB Doğalgaz ve Su Altyapı Projesi' ile de bölgede 4,5 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı döşeneceğini ve ısınma probleminin bu proje ile çözüme kavuşturulacağını kaydeden Özakalın ayrıca, yine proje kapsamında 6 adet su kuyusu açılarak firmaların ucuz su kullanmalarının temin edileceğini dile getirdi. 2. OSB'nin her yönüyle yatırımcıların ihtiyacına cevap verecek düzeye gelmesi için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Özakalın, bu anlamda KUDAKA'ya da desteğinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

