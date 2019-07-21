Son Dakika Haberleri: 2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ
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2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

20 dakika önce

Şişli'de otobüsün altında dehşet anları, motosiklet sürücüsünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada.

2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ, System.String[]

-Şişli'de otobüsün altında dehşet anları, motosiklet sürücüsünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,
Şişli'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi. Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü. Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Orta ve sağ şeritte ilerleyen otobüsler
-Arkadan gelip şerit değiştirirken otobüslerin arasına giren motosikletli
-Motosikletlinin otobüsün altında sürüklenmesi
-Motosikletlinin yerde acı içinde kıvranması
-Arkadan gelen bir motosikletin kaza yapan motosiklete çarpıp durması
-Çevredekilerin yardıma koşmaları
-Vatandaşların yaralıyı yoldan alıp kaldırıma taşıması
-Otobüs şoförünün durup, gelmesi
(KASK KAMERASI)
-Olay yerindeki polis ve sağlık ekibi
-Ambulanstaki yaralı, motosikletli
-Kaza yerinde toplanan vatandaşlar
-Ambulanstaki yaralıya polisin alkolmetre üfletmesi
-Otobüs sürücüsünün polise kazayı anlatması
(AKTÜEL)
-Genel ve detay görüntüler


Motosiklet, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
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