2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi
41 dakika önce
ŞİŞLİ'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi
'nde meydana geldi. Mecidiyeköy
yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT
otobüsünü geçmek için aralarına girdi. Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü. Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.
- İstanbul
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