Son Dakika Haberleri: 2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi
Son Dakika Güncel Haber

2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi

41 dakika önce

ŞİŞLİ'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu.

2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi, System.String[]
ŞİŞLİ'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi. Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü. Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.


- İstanbul
Büyükdere Caddesi, Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ Baltayla öldürüp, varilde yakma cinayetinde gelinler de gözaltında İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 otobüsün arasına giren motosikletli metrelerce sürüklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]