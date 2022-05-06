2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı

06.05.2022 09:35

Çekmeköy'de 2 araç çarpıştı. Kaza sonrası telefon dükkanına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın ise araç içinde sıkıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, korku dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi'nden gelmekte olan Okan Çelik'in kullandığı otomobil, Çağdaş Caddesi'nde ilerleyen Okan Yakup'un kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup'un kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.

KAZA SONRASI HAMİLE KADIN ARABADA SIKIŞTI

Kaza sonrası telefon dükkanına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobilin girdiği iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şakir Yurttapar, "Burada sürekli kaza oluyor. Biz gereken her yere müracat ettik. Burada sürekli kaza oluyor. Şimdi kaza oldu hamile kadın ayakları kırıldı. İnsanların dükkanları zarar gördü. Buraya ışık, tabela, set artık ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Burada 20 gün içinde 10 kere kaza oldu. Yetkililerden gereken ne ise onu yapmasını istiyoruz" dedi.

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Okan Çelik, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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