2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.



Z. B. (56) idaresindeki 78 BP 591 plakalı otomobil ile 63 nolu sokak üzerinde seyir halinde iken 100 nolu sokağın kesiştiği noktada sürücü A. E.'nin (47) idaresindeki 78 AP 815 plaka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.E yaralanarak, olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK