2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazda bir kişi yaralandı, kazanın meydana geldiği köprü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza Bursa- Ankara yolunda meydana geldi. Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mücahit Y. idaresindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil önünde giden aracın yavaşlamasıyla hızını kesti. Bu sırada arkasında gelen Murat K. idaresindeki 11 AR 936 plakalı otomobil yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ayşe K. yaralandı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan araçları yol kenarına almasıyla trafik tekrar normale döndü. Yaralı kadın kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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