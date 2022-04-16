2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika
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2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

16.04.2022 23:37

İZMİT'te, çarpışan iki otomobilden biri su kanalına düştü, diğeri ise orta refüje çıktı.

İZMİT'te, çarpışan iki otomobilden biri su kanalına düştü, diğeri ise orta refüje çıktı. Yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi D-605 yolu üzerinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen M.Ç. idaresindeki 41 FY 291 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.E. idaresindeki 34 UE 9008 plakalı otomobil çarpıştı. M.Ç.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerken, diğer araç ise orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan M.Ç.'nin kullandığı otomobilde bulunan G.Y., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

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Otomobil, Kocaeli, Kaza, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika
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