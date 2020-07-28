2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:45

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının