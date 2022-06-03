Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar (48), Şükriye Şeker (76), Sıla Yağmur Çakar (19), Mevlide Çoban (66), Suat Çakar (23), Mihriban Çoban (29), Mehmet Emin Çoban (5) ve Ahmet Emin Çoban (8), yaralandı.

Kaynak: DHA

Ali Çakar, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.