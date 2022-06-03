2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

03.06.2022 22:43
2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

Tokat'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Korkunç kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

10 kişinin yaralanmasına sebep olan kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolu Yatmış mevkisinde meydana geldi.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARACA ÇARPTI

Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan Emine Çoban (35) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Çakar'ın (49) kullandığı otomobille çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar (48), Şükriye Şeker (76), Sıla Yağmur Çakar (19), Mevlide Çoban (66), Suat Çakar (23), Mihriban Çoban (29), Mehmet Emin Çoban (5) ve Ahmet Emin Çoban (8), yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı! Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı! Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı! Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
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Kaynak: DHA

Ali Çakar, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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