2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Nurdağı- İslahiye kara yolu Kozdere kavşağında meydana geldi. Müjdat D. yönetimindeki 46 ACT 893 plakalı Opel marka otomobil ile Mustafa K (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa K. ile otomobilde bulunan Şükran K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP