2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı - Son Dakika

2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı, 4 Yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, İslahiye- Fevzipaşa karayolu 6. Kilometresi Hanağzı Mahallesi 'nde meydana geldi. Nurdağı istikametine seyir halinde S.D. yönetimindeki 27 SH 998 plakalı otomobil Hanağzına Mahallesine dönmek istediği esnada K.G. yönetimindeki 27 C 2163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 27 SH 998 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ve araçta bulunan eşi H.D. ile 27 C 2163 plakalı araçta bulunan H.G. ve kardeşi A.G yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - GAZİANTEP

Fevzipaşa, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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