2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 34 CPY 420 plakalı Renault marka otomobil ile A.D. yönetimindeki 57 AV 293 plakalı Renault otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan 4 kişi ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:34

Kaynak: İHA

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