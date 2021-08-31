2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

AKSARAY'da iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray Çiftlik Mahallesi'nde kavşakta meydana geldi. Ramazan Akdemir (45) yönetimindeki 68 ACD 483 plakalı otomobil, İrem Durmaz Akkurt (29) yönetimindeki 34 HY 6811 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Akkurt 'un aracı, Ahmet Uz'a (47) ait müstakil evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü Ramazan Akdemir, yanındaki Dilan Akgül (15) ve Tugba Akdemir (35) ile diğer sürücü İrem Durmaz Akkurt ve Süleyman Akkurt (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yapan araçlardan birinin bahçe duvarına çarptığı evin sahibi Ahmet Uz, "Evimde otururken çok şiddetli bir gürültü duydum ve dışarı çıkınca otomobilin evimin duvarına çarptığını gördümö dedi.