Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

06.05.2022 13:44
Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Sümer Mevkii'nde üzerinde meydana gelen kazada, 2 otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişide ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç-İHA)

Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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