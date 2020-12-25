2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İZMİR'de iddiaya göre bir otomobil çalan 2 şüpheli, polisin dur ihtarını dikkate almayıp kaçtı. Şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca, şüphelilerin kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması ile sona erdi. Olayda izini kaybettirerek kayıplara karışan şüphelilerden Erdoğan E.'nin, bir polisi şehit ettiği ve bu nedenle hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Şahin E.(17) ile Erdoğan E.'nin kullandığı 35 KAE 54 plakalı otomobili durdurmak istedi. Hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Erdoğan E., polisin dur ihtarına dikkate almayıp kaçmaya başladı. Şüpheliler polis arasında başlayan kovalamaca sırasında şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Koordineli çalışan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı yönde çember kurarak, gidebileceği yolları kesti. Polis çemberi daraltırken, şüphelilerin bindiği otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası, Erdoğan E., arabadan inerek yaya olarak kaçtı. Polisin yaya olarak yaptığı kovalamacada şüpheli izini kayıplara karışırken, kardeşi olduğu ileri sürülen Şahin E. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Ayrıca, şüphelilerden ele geçirilen otomobilin bir gün önce Torbalı ilçesinden çalındığı ve üzerine başka plaka takıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası kaçan Erdoğan E.'nin ise daha önce bir polisi şehit ettiği ve bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.