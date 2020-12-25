2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

25.12.2020 06:11
2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI İZMİR'de iddiaya göre bir otomobil çalan 2 şüpheli, polisin dur ihtarını dikkate almayıp kaçtı.

2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İZMİR'de iddiaya göre bir otomobil çalan 2 şüpheli, polisin dur ihtarını dikkate almayıp kaçtı. Şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca, şüphelilerin kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması ile sona erdi. Olayda izini kaybettirerek kayıplara karışan şüphelilerden Erdoğan E.'nin, bir polisi şehit ettiği ve bu nedenle hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Şahin E.(17) ile Erdoğan E.'nin kullandığı 35 KAE 54 plakalı otomobili durdurmak istedi. Hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Erdoğan E., polisin dur ihtarına dikkate almayıp kaçmaya başladı. Şüpheliler polis arasında başlayan kovalamaca sırasında şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Koordineli çalışan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı yönde çember kurarak, gidebileceği yolları kesti. Polis çemberi daraltırken, şüphelilerin bindiği otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası, Erdoğan E., arabadan inerek yaya olarak kaçtı. Polisin yaya olarak yaptığı kovalamacada şüpheli izini kayıplara karışırken, kardeşi olduğu ileri sürülen Şahin E. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Ayrıca, şüphelilerden ele geçirilen otomobilin bir gün önce Torbalı ilçesinden çalındığı ve üzerine başka plaka takıldığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası kaçan Erdoğan E.'nin ise daha önce bir polisi şehit ettiği ve bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Otomobil, Şehit, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Kan donduran olay! Astsubay, 3 yaşındaki kızının gözü önünde hamile karısına kurşun yağdırdı Kan donduran olay! Astsubay, 3 yaşındaki kızının gözü önünde hamile karısına kurşun yağdırdı         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 06:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 OTOMOBİL HIRSIZI POLİS NOKTASINDAN KAÇTI KAZAYLA SON BULAN KOVALAMACADA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei