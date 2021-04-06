2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

BOLU'da, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçtan fırlayan Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Abant kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Emrah Durkan idaresindeki 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobil hurdaya dönerken, olay yerine 112 Acil, polis, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Kazada, Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, araçtan fırladı. Önder, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cenazesi morga kaldırıldı. Mustafa Önder'in olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Önder'in yakınlarını, vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.