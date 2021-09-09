2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

BOLU'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 14 BS 801 plakalı otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 14 AAP 632 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, İbrahim G. ile aynı araçta bulunan Satı G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.