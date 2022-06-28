2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

28.06.2022 14:32
2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında 28. Metal sokakta meydana geldi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

28. Metal sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Umut Aydemir(37) yönetimindeki 16 AFH 758 plakalı otomobil, 23. Metal Sokaktan çıkan Seyfettin Gürler(50) yönetimindeki 16 F 4920 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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