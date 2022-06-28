28. Metal sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Umut Aydemir(37) yönetimindeki 16 AFH 758 plakalı otomobil, 23. Metal Sokaktan çıkan Seyfettin Gürler(50) yönetimindeki 16 F 4920 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 otomobilin çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

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