2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu üzerindeki eski polis okulu kavşağında meydana geldi. Osman Çavdar yönetimindeki 42 UJ 546 plakalı otomobil, önünde giden Turgut Eren'in (56) kullandığı 09 F 2225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Eren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Turgut Eren ile yanındaki Nail Çivgin (63) yaralandı.Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.


Nazilli, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
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