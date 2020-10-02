2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Delil karatma suçlamasını kabul etmeyen Mertcan Avcı'nın ifadesinde, cinayetin işlendiği tarihte bağ evine iş yerlerine depodan alkollü içecek almak için gittiğini anlattığı, olayla ilgili bir şey görmediğini söylediği öğrenildi.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, planlı, programlı, soğukkanlı bir cinayet sürecinin olmasının olayda başka faillerin de bulunma ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

"Soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz"

Cinayetin ilk aşamasından beri dosyaya sunulan dilekçeler, tahkikat taleplerinde de cinayetin tek başına işlenemeyeceğini belirttiklerini anlatan Epözdemir, şöyle konuştu:

"Suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme aşamasında mutlaka başka faillerin, yardım eden faillerin olduğunu söyledim. Bu kadar planlı, programlı ve organize bir süreçte, bu cinayetin ve sonrasında suç delillerini, gizleme, değiştirme ve yok etme eylemlerinin bir yardım eden olmadan işlenemeyeceğini söyledim. Biz aşamalarda başkaca faillerin olduğunu hep söylüyorduk ve soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 23:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü         
17:44
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı         
13:08
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Barcelona, Celta Vigo'yu 3-0 yenerken Ansu Fati tarihe geçti Barcelona, Celta Vigo'yu 3-0 yenerken Ansu Fati tarihe geçti         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 06:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei