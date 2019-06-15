Son Dakika Haberleri: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

3 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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