2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
3 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesindeki Pençe Harekatı'nda 2 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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