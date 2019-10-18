Son Dakika Haberleri: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Hakurk, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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