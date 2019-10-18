2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor YPG/PKK'nın kimyasal silah yalanına BM'den yanıt: Bize bu yönde ulaşan bilgi yok