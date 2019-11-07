2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek."
(İHA)
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