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2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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