Son Dakika Haberleri: 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.

2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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