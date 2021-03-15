2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı - Son Dakika

2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı

15.03.2021 14:52
2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a geçmek isteyen, 2 PKK' lı yakalandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a  geçmek isteyen, 2 PKK' lı yakalandı.

Gözaltına alınan 2 PKK 'lıdan  A.Y.'nin, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma', E.A.,'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması olduğu bildirildi. Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler askeri bölgeye düzenledikleri operasyonla 2  şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada  A.Y'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma,  suçlarından,  E.A'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı öğrenildi.


Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi
Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım         
15:20
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
13:38
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 15:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 PKK' lı Yunanistan' a kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei