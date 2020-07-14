2 polisi yaralayan zanlı, sedye ile getirildiği adliyede tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Mehmet Fatih Ö., sedye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlı tedavisinin devamı için yeniden hastaneye götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Temmuz günü Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında 'hırsızlık ve polise mukavemet' suçlarından arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis memurları Vehbi A. ve Fatih T.'yi bacağından ve omzundan yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlı, yaralı halde peşinden koşan polis memurları tarafından silahla bacağından vurarak yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan Mehmet Fatih Ö., tekrar tedavisinin yapıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zanlı, yaralandığı ayağından ameliyat olduktan sonra cezaevine gönderilecek.