Son Dakika Haberleri: 2 polisin aracında 5 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel 2 polisin aracında 5 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 polisin aracında 5 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Ağrı'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen ve bulundukları otomobille uygulama noktasından kaçmaya çalışan 2 polis memuru gözaltına alındı.

Ağrı'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen ve bulundukları otomobille uygulama noktasından kaçmaya çalışan 2 polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara sevkıyatı yapıldığı belirtilen 04 DC 211 plakalı otomobili, Doğubayazıt-Ağrı kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, sivil plakalı aracın camlarının filmli olması sebebiyle içinin görülmemesi üzerine, olası terör olaylarını da dikkate alarak bagajı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın önünde oturan Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Y. ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan sürücü H.K. meslektaşlarına "Bizim aracı da mı kontrol edeceksiniz?" diyerek aracı aratmak istemedi.

Ekipler buna rağmen aramak isteyince H.K, otomobil ile kaçmaya çalıştı.

Takibe alınan araç uygulama noktasındaki polislerce uyarı ateşi açılarak çevre yolunda durduruldu.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda aranan otomobilin arka koltuğunda ve bagajda 5 bin 310 paket bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bunun üzerine polisler A.Y. ile H.K, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kişilerden H.K'nin yaklaşık 5 ay önce, A.Y'nin de bu olay üzerine açığa alındığı öğrenildi.

2 polisin aracında 5 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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